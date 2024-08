ORGANISATION/MANAGEMENT: Die UBS hat Ende Mai einige Änderungen in der Organisation bzw. im Management angekündigt, die grösstenteils schon wirksam sind oder es in Bälde werden. So wurde etwa die Leitung der wichtigen globalen Vermögensverwaltung wieder aufgeteilt. Rob Karofsky wurde zum neuen Leiter Americas und Co-Präsident der Division «Global Wealth Management» (GWM) ernannt, dies an der Seite von Iqbal Khan, dem früheren alleinigen Leader der Division. Khan seinerseits ist als Leiter der Region Asia-Pacific nach Asien gezogen, womit laut UBS zum ersten Mal ein Leiter eines UBS-Unternehmensbereichs von Asien aus tätig sein wird. Karofsky war früher Leiter der Investment Bank, deren Führung nun ebenfalls aufgeteilt wurde. Die neuen Leiter heissen George Athanasopoulos und Marco Valla, die auch Einsitz in der Konzernleitung genommen haben. Athanasopoulos ist seit 2010 auf verschiedenen UBS-Führungsposten tätig, Valla stiess 2023 zur UBS. Gleichzeitig schied der frühere CEO der Credit Suisse, Ulrich Körner, aus der Konzernleitung aus. Er werde die UBS im späteren Jahresverlauf verlassen, hiess es Ende Mai.