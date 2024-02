STELLENABBAU: In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Medienberichte über Abbauwellen in der Investment Bank und in weiteren Bereichen der Grossbank gegeben. So wurden etwa im Herbst offenbar jeweils hunderte von Investment-Banking-Stellen in London und New York gestrichen. Viele Angestellte haben sich angesichts der Unsicherheiten auch selbst nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen.