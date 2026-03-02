Geht der Boom der Aktie weiter?

Der Aktienkurs von VAT ist wegen der Zyklen in der Halbleiterbranche traditionell grossen Schwankungen unterworfen. Nach einem Boom bis Mitte 2024 durchliefen die Papiere eine längere Durststrecke. Mehrmals enttäuschte das Unternehmen mit tiefen Auftragseingängen und der erhoffte zyklische Aufschwung wurde immer weiter nach hinten verschoben. Ende 2025 haben die Papiere aber wieder zu einer starken Gegenbewegung angesetzt. Im Zuge des KI- und Technologiebooms stiegen sie wieder deutlich über 500 Franken und erreichten im Februar Rekordstände. Das Plus allein in den letzten drei Monaten liegt bei rund 60 Prozent und seit dem «Liberation Day» im April haben sie sich fast verdoppelt. Jetzt müssen die Zahlen und vor allem der Ausblick überzeugen, um das deutliche Kursplus zu rechtfertigen.