Q2 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2025 Auftragseingang 410,0 247,7 Umsatz 291,3 282,9 H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 EBITDA 151,0 165,0 - Marge (in Prozent) 29,5 29,6 Reingewinn 102,3 105,6

Was steht im Fokus?

Das Geschäft von VAT brummt derzeit, Speicherchips, KI etc. sei dank. Das belegten die zuletzt gestiegenen Aufträge. Analysten erwarten, dass dies im zweiten Quartal so weitergegangen ist. Konkret wird gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von rund zwei Dritteln erwartet. Auch gegenüber dem sehr guten Startquartal (356 Mio) wird eine weitere Steigerung prognostiziert. Das Unternehmen selber sprach zuletzt von einer «strukturell hohen» Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten. Nun interessiert, ob da so weitergeht.