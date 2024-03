2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A EBITDA 269,1 400,4 - Marge (in Prozent) 30,7 35,0 Reingewinn 179,1 306,8 (in Fr.) Dividende je Aktie 6,08 6,25

FOKUS: Analysten erwarten von VAT deutlich tieferer Ergebnisziffern. Nachdem der Vakuumventil-Hersteller bereits im Januar Umsatz- und Auftragseingang sowie einen groben Hinweis auf die EBITDA-Marge bekannt gegeben hatte, ist das Überraschungspotenzial gering. Spannend wird entsprechend der Ausblick auf das laufende Jahr, denn hier gehen die Experten von einer Erholung des Halbleitermarktes aus.