Zuletzt war der Umsatz im dritten Quartal zwar zum Vorjahr gestiegen, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen zurück. Und bei den Aufträgen enttäuschte VAT mit einem Rückgang ebenfalls. Wenigstens eine stabile Entwicklung hatte sich die Analystengemeinde erhofft. Nach all den Enttäuschungen über das vergangene Jahr hinweg sind die Analysten nun vorsichtig und erwarten für das Schlussquartal nicht mehr als sich das Unternehmen selbst vorgenommen hat.