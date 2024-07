Die wieder bessere Konjunktur in der Halbleiterbrache dürfte jedoch erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf die Profitabilität von VAT durchschlagen. Zudem seien auch die Produktionskapazitäten noch nicht voll ausgelastet. In den nächsten Quartalen dürfte mit einer weiter anziehenden Nachfrage die EBITDA-Marge dann aber wieder in das mittelfristige Zielband von 32 bis 37 Prozent vorstossen.