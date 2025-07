In der Vorwoche hatten mit ASML und dem Auftragsfertiger TSMC bereits zwei wichtige Firmen der Branche ihre Zahlen vorgelegt. Dabei zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Während ASML vor allem mit seinem Ausblick enttäuschte, sorgen Rekordgewinne bei TSMC für ein Kursfeuerwerk unter den Chip-Werten. Insgesamt hätten sich die Signale verdichtet, dass der schon lange erwartete Aufwärtszyklus in der zweiten Jahreshälfte langsam an Fahrt aufnehmen könnte. Besondere Beachtung wird daher auch dem Auftragseingang von VAT zukommen, da er ein wichtiger Indikator für die künftige Geschäftsentwicklung ist. Aufgrund der Unsicherheiten im Markt gehen die Prognosen der Analysten recht weit auseinander.