PRO MEMORIA: Der Grund für den tieferen Umsatz im dritten Quartal sieht VAT in technischen Problemen bei der Einführung eines neuen ERP-Systems in der Schweiz. Diese Einführung habe im August 2024 begonnen und zu Verzögerungen in der Produktion sowie zu Problemen bei der Auftragsabwicklung und den Versandpapieren geführt. Die Hauptursachen für die Schwierigkeiten seien bereits behoben. Die verbleibenden technischen Probleme würden «voraussichtlich im vierten Quartal 2024» gelöst werden. Bis Ende Jahr sollen auch alle Rückstände in Produktion, Versand und Fakturierung aufgeholt werden.