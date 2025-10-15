Halten die Kursgewinne an?

Die Aktie von VAT hat im laufenden Jahr eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Nach einem deutlichen Einbruch in Folge der ersten Zollankündigung im April setzte eine schnelle Erholung ein. Diese endete jedoch im Juli nach den als enttäuschend aufgenommenen Halbjahreszahlen abrupt. Seit Anfang September ging es mit dem erneuten Aufflammen des KI-Booms wieder um rund ein Drittel aufwärts. Auf Jahressicht stehen die Papiere daher leicht im Plus.