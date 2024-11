9M 2024 (in Mrd USD) AWP-Konsens 9M 2023 P&C Versicherungsumsatz 33,2 31,4 P&C Bruttoprämien 35,8 34,6 Leben-Neugeschäft Prämien 12,6 12,2 Farmers Bruttoprämien 21,5 20,6 per 30.09.2024 (in Mrd USD) AWP-Konsens 30.09.23 SST (in Prozent) 222 266

FOKUS: Die Zurich-Gruppe wird zu den ersten neun Monaten wie gewohnt ausgewählte Angaben zur Volumenentwicklung präsentieren. Dabei ist mit weiterem Wachstum zu rechnen, da vor allem in der Nichtlebensparte die Preise weiter ansteigen. Vorteilhaft dürfte laut Analysten auch die Volumenentwicklung im Neugeschäft der Lebensversicherung ausfallen, sowie beim US-Partner Farmers.