Ende November wird ein neuer Dreijahresplan vorgestellt

Am 21. November wird die Zurich anlässlich einer Investorenkonferenz einen neuen Dreijahresplan mit neuen Zielen vorstellen. Für die Jahre 2023 bis 2025 hatte sich der Konzern unter anderem eine Eigenkapitalrendite zum Betriebsgewinn in Höhe von 20 Prozent zum Ziel gesetzt. Dieses hatte Zurich im Gesamtjahr 2023 mit 23,1 Prozent klar geschlagen, in der ersten Jahreshälfte 2024 erzielte die Zurich gar einen Wert von 25 Prozent.