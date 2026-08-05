Dies könnte unter neuer Leitung geschehen, da CEO Mario Greco bald für eine neue Chefin oder einen neuen Chef Platz machen dürfte. Mehrere Faktoren sprechen für einen Wechsel: Der heute 67-jährige Greco steuert auf die 70 zu und er hat den weltweit tätigen Versicherer seit 2016 als CEO zu einem kerngesunden und kapitalstarken Konzern geformt. Der neue Dreijahresplan für die Jahre 2027 bis 2030 dürfte von einer neuen Person umgesetzt werden.