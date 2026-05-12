Wie läuft das Geschäft in den weiteren Bereichen?

Weitere Angaben liefert die Zurich etwa zum Neugeschäft in der Lebensversicherung und zum Wachstum beim US-Partner Farmers. Auch was das Lebensgeschäft angeht, rechnen Analysten mit einer insgesamt weiterhin positiven Entwicklung. Die Bank Vontobel geht dabei beim Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft von einem leichten Wachstum von knapp 1 Prozent auf 5,12 Milliarden Dollar aus.