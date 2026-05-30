Alberto Achermann, Professor für Migrationsrecht an der Universität Bern, hält die Forderung nach einer Ausbürgerung im Fall Winterthur entsprechend für einen «Schnellschuss», wie er zu SRF sagte. Man könne zwar davon ausgehen, dass es sich beim Angriff um eine besonders schwere Straftat handle. Ob der Täter zurechnungsfähig war, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen.