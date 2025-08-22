Produktionsausfall von fast 6 Terawattstunden

«Es hat sich herausgestellt, dass diese Nachweisführungen mehr Zeit in Anspruch nehmen und punktuelle Verstärkungsmassnahmen im Speisewassersystem erforderlich sind», schreibt das KKG nun. Der Zustand der Anlage sei aber gut. Ein Rohrbruch im nicht-nuklearen Teil der Anlage könne dank dem guten Zustand der Leitungen für die nächsten Jahrzehnte «praktisch ausgeschlossen» werden.