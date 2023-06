Wieder deutlich mehr ausländische Gäste

Die Zahlen widerspiegeln die deutliche Zunahme der ausländischen Gäste in der Schweiz nach den Corona-Jahren. So verzeichneten auch die Einnahmen aus Übernachtungen in der Hotellerie und Parahotellerie sowie bei Privaten ein starkes Wachstum, hiess es im Communiqué des BFS.