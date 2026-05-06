Umfragewerte sind mit Vorsicht zu geniessen

Während sich 44 Prozent der Befragten gut bis sehr gut über die Abstimmung der 10-Millionen-Schweiz informiert sehen, war bei der Zivildienstgesetz-Abstimmung ein Drittel noch kaum informiert. Das liege wohl auch daran, dass 28 Prozent noch keine Berührungspunkte mit der Zivildienstgesetz-Abstimmung gehabt hätten, während 38 Prozent bereits private Gespräche über die 10-Millionen-Schweiz geführt hätten.