Überschätzt

Den zögerlichen Start führte das BSV in einer Publikation von Ende 2023 auf die Covid-19-Pandemie zurück. Vorübergehend wurden damals die Taggelder für Arbeitslose verlängert. Schon damals räumte das Bundesamt aber ein, dass gemessen an der Zahl der Ausgesteuerten weniger Menschen als erwartet ÜL bezögen. Überschätzt worden sei zudem der monatliche ÜL-Betrag pro Kopf.