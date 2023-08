2,275 Millionen Ausländerinnen und Ausländer

Laut dem SEM sind die Wirtschaftslage und die Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft treibende Faktoren für die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten Stand seit zwanzig Jahren. In vielen Berufen konnte der demografische Ersatzbedarf in Form von Pensionierungen durch in der Schweiz und im Ausland rekrutierte Arbeitskräfte abgefedert werden.