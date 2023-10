Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen des US-Flugzeugbauer Boeing kommen weiterhin nur schleppend voran. Im September übergab der Konzern 27 Maschinen an seine Kunden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Unternehmens hervorgeht. Die Zahl ist damit weiter rückläufig. Vor allem die Produktionsmängel an seiner 737-Max-Reihe bremsen Boeing momentan aus, weswegen der Konzern Anfang September auch sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Unterdessen holte der Konzern im September Bestellungen über 224 neue Flugzeuge herein, dem standen zehn Stornierungen gegenüber.

10.10.2023 23:28