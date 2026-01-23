In öffentlichen zugänglichen Räumen in der Schweiz soll künftig ein Pyroverbot gelten. Damit dies schnell geht, soll dieses Verbot an der Plenarversammlung der kantonalen Baudirektorinnen und Baudirektoren im März beantragt werden. Der Grund: Die totalrevidierten Brandschutzvorschriften treten voraussichtlich erst im Herbst 2027 in Kraft.