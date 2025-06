Die Aussenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (9.30 Uhr) bei ihrem Juni-Treffen in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Nach dem Eintritt der USA in Israels Krieg gegen den Iran wird es vor allem um die Frage gehen, wie die Europäer möglicherweise zu einer Rückkehr zur Diplomatie beitragen können. Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hatte kurz nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen mitgeteilt, alle Seiten sollten nun einen Schritt zurückzutreten, an den Verhandlungstisch zurückkehren und eine weitere Eskalation verhindern.