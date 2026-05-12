Damit das Gericht errichtet werden kann, muss es von mindestens 16 Staaten unterstützt werden. Diese würden auch für die Finanzierung aufkommen, ist der Webseite des Europarats zu entnehmen. Die Europäische Union (EU) teilte bereits mit, sich mit 10 Millionen Euro (rund 9,2 Millionen Franken) beteiligen zu wollen. An der Sitzung am Freitag sollen die Arbeiten zum Gericht vorangetrieben werden.