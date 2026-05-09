Der Tessiner Bundesrat erinnerte an die besondere Stellung der Schweiz, wie die Europäische Bewegung weiter mitteilte. Das Land teile mit seinen europäischen Nachbarn gemeinsame Interessen bei Sicherheit, Wohlstand, Innovation, Rechtsstaatlichkeit und institutioneller Stabilität, sagte Cassis weiter. «Das Vertragspaket beinhaltet gegenseitige Zugeständnisse, und Stabilität versteht sich nicht von selbst. Sie ist heute das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen.»