Die Reise findet statt, nachdem US-Abgesandte am Montag Israel besucht haben und zehn Tage nach Inkrafttreten einer noch brüchigen Waffenruhe in Nahost. US-Vizepräsident J.D. Vance wird ebenfalls am Dienstag in die Region reisen. Cassis war letzte Woche nicht in die Gespräche über das von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Friedensabkommen während des Gaza-Gipfels im ägyptischen Sharm el-Sheikh involviert.