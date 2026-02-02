«Unsere Priorität ist es, die laufenden diplomatischen Bemühungen zu unterstützen, die darauf abzielen, den Krieg durch eine Verhandlungslösung zu beenden», liess sich Cassis zitieren. Die OSZE müsse bereit sein, zur Überwachung eines Waffenstillstands und zur Unterstützung der Umsetzung eines Friedensabkommens beizutragen, sobald die Bedingungen es zuliessen. Der Besuch habe die Gelegenheit geboten, die konkreten Instrumente darzulegen, welche die OSZE in einen solchen Prozess einbringen könne.