Israels Aussenminister Israel Katz hat an Frankreich und Grossbritannien appelliert, im Falle eines iranischen Vergeltungsschlags Israel nicht nur bei der Verteidigung zu unterstützen. «Wenn der Iran angreift, erwartet Israel, dass die internationale Koalition unter der Führung der USA, Grossbritanniens und Frankreichs Israel nicht nur bei der Verteidigung hilft, sondern auch beim Angriff auf wichtige Ziele im Iran», sagte Katz bei einem Treffen mit dem britischen Aussenminister David Lammy und seinem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné in Jerusalem laut einer Mitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums, die per Whatsapp versendet wurde.