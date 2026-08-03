Detailhandel erholt sich - Gastgewerbe schwächer

Nach Branchen betrachtet haben sich die Beschäftigungsaussichten im Detailhandel zuletzt deutlich aufgehellt. Der Indikator stieg auf 2,9 von zuvor -3,1 Punkten und liegt damit erstmals seit dem zweiten Quartal 2024 wieder im positiven Bereich. Auch im Grosshandel und im Verarbeitenden Gewerbe setzte sich die Erholung fort. Im Grosshandel erhöhte sich der Indikator auf -1,9 Punkte, blieb damit aber weiterhin negativ. Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte er sich zum vierten Mal in Folge und erreichte -5,3 Punkte.