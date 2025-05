Parmelin warnte am Abend des Abstimmungssonntags davor, das Mietrecht zu belassen wie es ist. In einigen Punkten müssten die Gesetze modernisiert und aktualisiert werden. Dazu brauche es einen transparenten, konstruktiven Dialog aller Betroffener. Er kündigte damals die Gespräche mit den Spitzen der Verbände von Mietenden und Vermietenden an.