Viele Demonstrantinnen und Demonstranten trugen die Flagge der Aborigines - eine gelbe Sonne vor schwarzem und rotem Hintergrund. Auf Schildern war unter anderem zu lesen «Dies ist kein Tag zum Feiern» oder «Dies war und wird immer das Land der Aborigines sein». Es gab jedoch auch kleinere Gegendemos, bei denen Teilnehmer die australische Flagge schwenkten. Traditionell begehen viele Australier den Feiertag mit Familie und Freunden beim Grillen oder am Strand.