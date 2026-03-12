Australien lockert wegen der angespannten Lage auf den Energiemärkten infolge des Nahostkriegs vorübergehend seine Benzin-Standards. In den kommenden zwei Monaten dürfen wieder Kraftstoffe mit höherem Schwefelgehalt verkauft werden, die bisher überwiegend für den Export produziert wurden. Dadurch könnten monatlich rund 100 Millionen Liter zusätzlicher Treibstoff auf dem heimischen Markt bereitgestellt werden, teilte Energieminister Chris Bowen mit.