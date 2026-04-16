Australien rüstet so stark auf wie noch nie in Friedenszeiten: Die Regierung will die Verteidigungsausgaben in den kommenden zehn Jahren um rund 53 Milliarden australische Dollar (32 Milliarden Euro) erhöhen. Es handele sich um den grössten Ausbau des Militärbudgets ausserhalb eines Krieges in der Geschichte des Landes, sagte Verteidigungsminister Richard Marles.