Er bestätige, dass seine Regierung jedem Vorschlag zustimmen würde, ihn (Andrew) aus der Thronfolge zu entfernen, schrieb Albanese. Australien gehört zu den insgesamt 15 Commonwealth-Staaten, die einem entsprechenden Gesetz zustimmen müssten, weil durch die Anerkennung von Charles III. (77) als König auch ihre Thronfolge betroffen wäre. Platz eins in der Thronfolge hat Charles' Sohn William (43) inne, vor dessen Sohn Prinz George (12) - Andrew (66) ist auf Platz acht.