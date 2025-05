Zentrales Wahlkampfthema waren die hohen Lebenshaltungskosten und die Wohnraumkrise in Down Under. In Umfragen lag zuletzt die Labor Party von Regierungschef Albanese vorne. Den früheren Verteidigungs- und Innenminister Dutton brachte während des Wahlkampfes vor allem seine Nähe zur Politik von US-Präsident Donald Trump ins Trudeln - für viele Australier ist Trump ein rotes Tuch.