Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat in Hongkong einen milliardenschweren Auftrag von der Krankenhausbehörde ergattert. Die Cimic-Tocher Leighton Asia werde in einem Gemeinschaftsunternehmen das North District Hospital (NDH) erweitern, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mitteilte.