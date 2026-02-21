Da die Rechtsgrundlage für die Erhebung der bisherigen Zölle am Freitag vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt worden sei, habe Donald Trump einen anderen Weg finden müssen, um seine Politik fortzuführen. «Er berief sich daher auf eine neue Rechtsgrundlage, die es ihm erlaubt, einen Gesamtzollsatz von bis zu 15 Prozent für 150 Tage einzuführen. Zunächst entschied er sich für 10 Prozent, bevor er auf 15 Prozent erhöhte», erklärte Rahul Sahgal, Direktor der schweizerisch-amerikanischen Handelskammer, am Samstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.