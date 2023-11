Im Gotthardstrassentunnel ist am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Auto in Brand geraten. Der 47-jährige Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Tunnel wurde in der Folge beidseitig gesperrt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

24.11.2023 10:59