Gut 239'500 neue Autos wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein in Verkehr gesetzt, teilte die Importeurvereinigung Auto Schweiz am Freitag mit. Das sind 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor der Corona-Pandemie hatte die Zahl der Immatrikulationen noch bei rund 300'000 gelegen.