Gut 233'700 neue Autos wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz in Verkehr gesetzt, wie die Importeurvereinigung Auto Schweiz am Freitag mitteilte. Das sind 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Unter Ausklammerung der Corona-Pandemie lag damit die Zahl der Immatrikulationen so tief wie seit 25 Jahren nicht mehr.