Der kumulierte Marktanteil der sogenannten «Steckerfahrzeuge» - also Elektroautos und Plug-in-Hybride - lag per Ende August bei 26,8 Prozent. Das ist deutlich unter dem 50-Prozent-Ziel der «Roadmap Elektromobilität» für 2025. Dieses Ziel scheine in unerreichbare Ferne gerückt zu sein, erklärte der Verband.