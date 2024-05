Der Markt für Neuwagen sei trotz der aktuellen Konjunkturschwäche gewachsen, wobei jedoch im Vorjahr Lieferengpässe und Teilemangel den Automarkt belastet hatten, so die Mitteilung weiter. Nach Rücksetzern im Januar und März sowie einem Plus im Februar und April ergibt sich für die ersten vier Monate ein leichter Zuwachs von 0,4 Prozent auf 77'264 neu in Verkehr gesetzte Personenwagen.