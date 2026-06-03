Darüber hinaus stellt der Verband Forderungen an die Politik: So soll die europäische Flexibilisierung der CO2-Vorschriften übernommen, Überregulierungen abgebaut und die Unternehmen und Automobilisten bei Steuern und Abgaben entlastet werden. Begründet wird dies mit dem «anhaltenden Druck auf die Automobilwirtschaft» in einem stagnierenden Markt.