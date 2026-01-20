Auch der CO2-Sanktionsmechanismus müsse überarbeitet werden. Weil die Flotten-Emissionsziele verfehlt werden, muss die Branche Strafen im dreistelligen Millionenbereich zahlen. Im vergangenen Jahr hätten die Emissionen im Schnitt 93,6 g CO2 pro Kilometer betragen dürfen. Der Verband rechnet damit, dass die Branche knapp unter die Marke von 100 g/km kam.