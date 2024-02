Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will trotz der insgesamt mauen Marktlage im neuen Jahr operativ endlich die Gewinnschwelle erreichen. Dabei sollen die zuletzt schon besser laufenden Geschäfte im kleinen Privatkundensegment beitragen. Aber auch beim Absatz wollen die Berliner wieder zulegen. «Nachdem wir in den vergangenen zwölf Monaten die Grundlage für langfristig profitables Wachstum gelegt haben, schalten wir einen Gang hoch», sagte Unternehmenschef Christian Bertermann laut Mitteilung am Mittwoch. Die seit Monaten unter Druck stehende Aktie legte zunächst deutlich zu. Am frühen Vormittag drehten die Papiere aber dann ins Minus.

28.02.2024 09:51