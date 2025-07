Der Absatz des VW-Rivalen zog um 0,8 Prozent auf 1,07 Millionen Fahrzeuge an. Besonders in den USA konnte Hyundai besser abschneiden, dort stiegen auch die Verkäufe von elektrifizierten Autos und SUVs. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf 48,3 Billionen koreanische Won (29,8 Mrd Euro). Unter dem Strich ging der Nettogewinn um gut ein Fünftel auf 3,25 Billionen Won zurück. Die Aktie fiel in Seoul um zwei Prozent./men/mis/zb