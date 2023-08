Hyundai, das bereits zwei Anlagen in Indien betreibt, will sich mit dem Kauf auch auf die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in dem bevölkerungsreichen Land mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen einstellen. Hyundai Motor India werde angesichts der erweiterten Kapazitäten seine Pläne überprüfen, "weitere Elektro-Fahrzeugmodelle auf den indischen Markt zu bringen", hiess es. Gemessen am Absatz ist Hyundai die Nummer zwei in dem südasiatischen Land. Die Südkoreaner verkauften dort im vergangenen Jahr über 550 000 Autos./dg/DP/jha