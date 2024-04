So konnten die in den USA grossen japanischen Autobauer von Toyota und Honda deutliche Zuwächse verzeichnen, unter anderem wegen des guten Laufs bei günstigen Modellen. US-Autoriese General Motors (GM) verzeichnete zwar insgesamt ein leichtes Verkaufsminus. Das lag aber an einem Rückgang der gewerblichen Flottenverkäufe - bei privaten Autokäufern punktete GM mit kompakten Autos wie dem Chevrolet Trax. Bei grossen und teuren SUVs musste der Konzern hingegen Federn lassen.