Der von Chinesen kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im zweiten Quartal wegen des Preiskampfs in China und steigender Rohstoffpreise noch schwächer abgeschnitten als befürchtet. Der Umsatz sei um 17 Prozent auf 77,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 7 Mrd Euro) gefallen, teilte das Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Damit fiel der Rückgang höher aus, als Analysten erwartet hatten. Die Zahl der verkauften Autos sei um sechs Prozent auf 171.500 gesunken. Zudem verfehlte Volvo mit einem operativen Ergebnis von 826 Millionen Kronen die Erwartungen der Experten.