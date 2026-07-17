Der Autobauer kämpft seit längerem mit schweren Problemen. Im Hochlauf der Elektromobilität mussten die Schweden während der Lieferengpässe in und nach der Corona-Pandemie hohe Preise für Batteriematerialien zahlen, danach fand der Konzern nicht mehr recht in die Spur zurück. Der glücklose Ex-Chef Jim Rowan musste Branchenveteran Samuelsson Platz machen, der zuvor schon einmal an der Volvo-Spitze gestanden hatte. Der Manager leitete ein grosses Sparprogramm ein, das erst einmal viel Geld kostete.